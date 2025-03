China convoca brasileiro para eliminatórias da Copa do Mundo

A China convocou o meia Serginho, nascido no Brasil, para duas partidas cruciais das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, menos de uma semana depois do jogador ter obtido a nacionalidade chinesa.

A seleção treinada pelo croata Branko Ivankovic também convocou o zagueiro inglês Tyias Browning, que usa o nome chinês Jiang Guangtai.

Serginho, conhecido na China como Sai Erjiniao, obteve a cidadania em 12 de março e jogou seus primeiros minutos pela seleção asiática no domingo, em um amistoso a portas fechadas contra o Kuwait, segundo a televisão estatal CCTV.