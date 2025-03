Colisão no Mar do Norte deixou grânulos de plástico na água e na costa

Grânulos de plástico apareceram na água e na costa uma semana depois que um navio de carga colidiu com um petroleiro no Mar do Norte, disse a Guarda Costeira britânica nesta segunda-feira (17), acrescentando que uma operação de limpeza começou.

Esses grânulos de resina, usados na produção de plástico, foram detectados pela primeira vez no domingo pelos serviços de resgate britânicos, cerca de 70 quilômetros ao sul do local da colisão, no nordeste da Inglaterra, disse o oficial da Guarda Costeira Paddy O'Callaghan.

"As operações de limpeza começaram hoje", explicou, referindo-se à operação de remoção desses grânulos, que medem entre 1 e 5 milímetros e pesam menos de um grama.