Comediante Conan O'Brien voltará a apresentar o Oscar em 2026

Durante a pandemia, a audiência do Oscar caiu para 10,4 milhões. Antes, a transmissão alcançava 40 milhões de espectadores havia uma década.

A primeira participação de O'Brien no maior prêmio do cinema, com um animado monólogo de abertura, um número musical e uma cena gravada satirizando o filme "A Substância", foi muito elogiada.

De acordo com a Variety, o comediante "arrasou em sua estreia como anfitrião, caminhando na linha perfeita entre a acidez e a apreciação".

