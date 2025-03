Diretor da UNRWA acredita que está do 'lado certo da História'

O diretor da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA), Philippe Lazzarini, reconhece as dificuldades de estar à frente do organismo, mas acredita que está do "lado certo da História", apesar das acusações de Israel e seus aliados.

Lazzarini, de 61 anos, e sua equipe enfrentam uma avalanche de críticas de Israel desde o ataque fatal do Hamas no sul de seu território em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

"Claro que é estressante. Ninguém poderia realmente estar preparado para algo assim", admitiu o suíço em uma entrevista à AFP em Genebra.