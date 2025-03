Duelo Corinthians-América de Cali é destaque na fase de grupos da Copa Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou nesta segunda-feira (17) em Luque - cidade vizinha a Assunção - a tabela da fase de grupos da Copa Sul-Americana-2025, definindo as oito chaves do torneio com partidas atraentes entre clubes com grande história na região.

O Corinthians, um dos gigantes eliminados nas fases preliminares da Libertadores-2025, vai enfrentar o colombiano América de Cali, quatro vezes finalista da Copa Libertadores e cabeça de chave do Grupo C. O argentino Huracán, finalista da Sul-Americana de 2015, e o Racing do Uruguai também competirão nesse grupo.

O Vitória, que estava no pote 4 no sorteio, caiu no Grupo B do argentino Defensa y Justicia (campeão do torneio em 2020), da equatoriana Universidad Católica e do uruguaio Cerro Largo.