Estilista Jonathan Anderson deixa marca espanhola de luxo Loewe

"Tive o privilégio de trabalhar com alguns dos maiores diretores artísticos do nosso tempo e considero Jonathan Anderson um dos melhores", disse Sidney Toledano, diretor do Instituto Francês de Moda (IFM).

"Sua contribuição à Loewe vai muito além da criatividade. Ele construiu um mundo rico e eclético, profundamente enraizado no artesanato, que permitirá que a marca continue prosperando muito tempo depois de sua partida", acrescentou.

A Loewe foi fundada por um alemão em Madri em 1846 e é referência espanhola em peles de luxo.

- Rumores em torno da Dior -

O nome do norte-irlandês tem sido frequentemente mencionado como possível diretor da Dior, um boato que só aumentou após a recente saída de Kim Jones da Dior Homme.

"Olhando para esses últimos onze anos, percebo que tive a sorte de estar cercado por pessoas dotadas de imaginação, talento, tenacidade e engenhosidade, que sempre encontraram meios de dizer 'sim' às minhas ideias, mesmo as mais ambiciosas", disse Jonathan Anderson, citado no comunicado da Loewe.