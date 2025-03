Exército dos EUA vai encerrar tratamentos para transição de gênero

O Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) militares dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (17) que vai eliminar gradualmente o tratamento para a disforia de gênero, em sintonia com a campanha do presidente Donald Trump contra os transexuais.

O departamento governamental encarregado de ajudar os soldados americanos e os ex-militares informou que o dinheiro economizado com essa medida será usado para ajudar os ex-militares com paralisia ou membros amputados a reconquistar sua independência.

Como parte da série de decretos que assinou desde que assumiu o cargo, Trump decretou que o governo reconhecerá apenas dois sexos, e ordenou que as pessoas trans sejam excluídas do Exército. O Departamento de VA informou hoje que deixará de oferecer terapia hormonal cruzada, exceto para as pessoas que já estejam se beneficiando desse tratamento.