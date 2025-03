Governo Trump inicia demissões em massa na Voice of America

A administração do presidente Donald Trump iniciou no domingo um processo de demissões em massa na Voice of America (VOA) e em outros meios de comunicação financiados pelo governo, deixando clara sua intenção de desmontar as peças consideradas por muito tempo como críticas para a influência americana.

Um dia após todos os funcionários terem sido afastados por uma licença, os empregados sob contrato receberam um e-mail com a notificação sobre a demissão no fim de abril.

O e-mail, que vários funcionários confirmaram à AFP, afirma: "Você deve cessar qualquer trabalho imediatamente e não tem permissão para acessar os prédios da agência ou seus sistemas".