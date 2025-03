Número de mortes provocadas por tornados no fim de semana nos Estados Unidos sobe para 40

Em Oklahoma, quatro pessoas morreram nos incêndios florestais propagados pelos fortes ventos no estado, informou o departamento local de gestão de emergências.

O governador do Mississippi informou na rede social X que pelo menos seis pessoas morreram e três são consideradas desaparecidas no estado.

"Estamos monitorando ativamente os tornados severos e as tempestades que afetaram muitos estados do sul e do meio-oeste", escreveu o presidente Donald Trump no domingo em sua rede Truth Social, quando o número de mortos subiu para 36.

O presidente informou que tropas da Guarda Nacional foram mobilizadas no Arkansas, onde, segundo as autoridades, três pessoas morreram e 32 ficaram feridas devido às tempestades.

"Os danos são avassaladores", declarou o governador do Missouri, Mike Kehoe, após visitar algumas das áreas mais afetadas do estado. "Casas e comércio foram destruídos, comunidades inteiras estão sem energia elétrica e a recuperação não será fácil".

A patrulha rodoviária do estado do Missouri confirmou 12 mortes "vinculadas à tempestade" e divulgou imagens de barcos empilhados em uma marina destruída.