O COI, patrão e mecenas do esporte mundial

Das receitas dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, as FI que gerenciam os esportes de verão e os CON receberam cada um uma soma global de 540 milhões de dólares, enquanto os rendimentos de Pequim 2022 destinaram 201 milhões de dólares às FI de esportes de inverno e aos CON.

Por fim, o COI contribui com 50% do orçamento da Agência Mundial Antidoping, sendo os outros 50% financiados pelos governos. Para 2024, a entidade, sediada em Lausanne, desembolsou 26,5 milhões de dólares (R$ 152 milhões) para o órgão mundial antidoping.

- Um regulador entre conselhos e pressões -

Se a contribuição do COI é secundária para uma federação tão rica quanto a Fifa, ela é essencial e até vital para a maioria dos atores do mundo olímpico, colocando a organização em uma posição de poder.

Em princípio, apenas uma pequena parte das decisões do COI tem caráter obrigatório. Isso inclui, por exemplo, a retirada do reconhecimento olímpico de uma FI ou a suspensão de um comitê olímpico nacional, o que priva as organizações envolvidas dos subsídios olímpicos.

No restante do tempo, o COI emite "recomendações" - como sobre a exclusão e posterior reintegração de atletas russos e bielorrussos sob bandeira neutra - ou "diretrizes", como fez em 2021 para atletas transgêneros e intersexuais, deixando que as FI interpretem essas diretrizes conforme acharem melhor.