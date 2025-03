Os nove presidentes do COI desde sua fundação em 1894

Hostil ao profissionalismo, este empresário americano chega até a propor o cancelamento do esqui alpino nos Jogos de Inverno, irritado com as marcas visíveis dos fabricantes de equipamentos.

Ele precisa lidar com o maior drama da história dos Jogos Olímpicos, a tomada de reféns e o assassinato de atletas israelenses em Munique, em 1972.

Sua decisão de continuar com as competições ("Os Jogos devem continuar"), em nome da não politização do esporte, foi criticada.

Muitos lembram então que ele havia sido intensamente contrário nos Estados Unidos a um boicote aos Jogos de Berlim em 1936.

- Lord Killanin, o profissionalismo incerto (1972-1980)

Michael Morris, Lord Killanin, flexibiliza as regras do amadorismo e levanta restrições ao financiamento de atletas por empresas privadas, argumentando que os países do bloco comunista têm o apoio dos seus Estados.