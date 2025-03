Presidente do México diz que teve um celular e um e-mail hackeados

O governo do México investiga a origem do ataque cibernético, mas as contas e telefones oficiais estão seguros com "todas as condições de cibersegurança", esclareceu a presidente.

Em suas declarações, Sheibaum também se referiu a supostos comentários do presidente americano, Donald Trump, que lhe teria dito "você é uma durona" quando negociava com ela a suspensão das tarifas de 25% aos produtos mexicanos, segundo o The New York Times.

"Há alguns temas que são certos" e outros que "não são reais", disse sem entrar em detalhes ao responder a uma pergunta sobre os supostos elogios de Trump por sua capacidade negociadora.

