Primeiro-ministro Carney convida Zelensky para cúpula do G7 no Canadá em junho

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, convidou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para a cúpula do G7 em junho na província canadense de Alberta, disse uma autoridade do governo à AFP nesta segunda-feira (17).

Carney, que assumiu o cargo na sexta-feira, teve uma conversa com Zelensky no fim de semana. O Canadá sediará a próxima cúpula do G7, que também inclui Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos.

O convite ocorre em meio a uma abordagem incerta das poderosas nações do G7 em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia desde que o presidente americano, Donald Trump, retornou ao cargo.