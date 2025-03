Reino Unido afirma que 'número significativo' de países fornecerá tropas à coalizão na Ucrânia

Até agora, a Rússia se opôs à presença de tropas europeias na Ucrânia.

"A Rússia não pediu a opinião da Ucrânia quando deslocou tropas norte-coreanas no front no ano passado", indicou o porta-voz do primeiro-ministro britânico.

pdh-psr/mb/dd/aa

© Agence France-Presse