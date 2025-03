Rússia confirma que Trump e Putin conversarão por telefone na terça-feira

Trump anunciou algumas horas antes que conversará com Putin na terça-feira. "Já discutimos muito com as duas partes, Ucrânia e Rússia", após reuniões separadas entre autoridades americanas, russas e ucranianas na Arábia Saudita e em Moscou, declarou à imprensa no Air Force One.

O presidente americano mencionou a "divisão de certos ativos", incluindo "terras" e "centrais energéticas".

O enviado especial de Trump, Steve Witkoff, viajou a Moscou na semana passada para apresentar os detalhes de um plano de trégua de 30 dias no conflito entre Rússia e Ucrânia, que já foi aceito por Kiev.

Putin disse que concorda com a ideia de um cessar-fogo, mas ressaltou que havia "questões importantes" que desejava abordar com Trump sobre como seria implementado.

- "Pressão coletiva" -

A Rússia impôs como condição para o fim das hostilidades que a Ucrânia reconheça o controle russo dos territórios ocupados e desista de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Também já exigiu o fim do atual governo ucraniano.