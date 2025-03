Tatuador de nove anos causa surpresa na Tailândia

A tatuagem é uma tradição ancestral na Tailândia, onde os estúdios onipresentes propõem todos os tipos de desenhos, desde os mais tradicionais até os mais modernos e profanos.

O pai de Napat Mitmakorn, Nattawut Sangtong, tatuador apaixonado, conta que iniciou seu filho na arte de tatuagem para distrai-lo.

"Queria simplesmente distanciá-lo de seu telefone porque era viciado nos jogos e não tinha muita capacidade de concentração", conta o homem de 38 anos.

Assim como seu pai, Napat aprendeu o trabalho graças a vídeos no TikTok e antes de tatuar pessoas treinou em folhas de desenho e depois em pedaços de couro artificial que simulam a pele humana.

Na escola, a arte era a matéria preferida do jovem tatuador, que seu pai treina seis horas semanais para que aperfeiçoe a técnica.

"Não é apenas tatuar, se tornou meditação", disse Nattawut Sangtong, que com seu filho administra uma conta no TikTok, sobre o tema que se chama "O tatuador com dentes de leite".