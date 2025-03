Tensões no Iêmen fazem petróleo subir

As cotações do petróleo subiram nesta segunda-feira (17) devido às tensões crescentes no Mar Vermelho, entre os ataques dos Estados Unidos no Iêmen e a resposta dos rebeldes huthis.

Os rebeldes, apoiados pelo Irã, relataram dois ataques em 24 horas contra um porta-aviões americano no Mar Vermelho, e convocaram manifestações nesta segunda para protestar contra os ataques americanos, que deixaram 53 mortos, entre eles cinco crianças, segundo o grupo.

Washington prometeu seguir com os ataques enquanto os rebeldes continuarem perturbando a navegação por esse corredor.