Texas detém e processa primeira acusada por prática de aborto

Uma parteira se tornou a primeira pessoa detida e processada de acordo com as severas leis antiaborto do Texas, no sul dos Estados Unidos. Ela foi acusada de praticar interrupções de gestações, o que pode lhe render uma sentença de até 20 anos de prisão.

María Margarita Rojas, de 48 anos, é acusada de realizar os procedimentos em uma rede de clínicas que atendia o norte de Houston e áreas vizinhas, explicou em nota à imprensa, nesta segunda-feira (17), o gabinete do procurador-geral do Texas, Ken Paxton.

"Rojas, uma parteira que se fazia chamar por 'Dra. María', foi detida no condado de Waller e acusada da prática ilegal de um aborto, um crime grave de segundo grau, assim como de exercer a medicina sem licença", detalha a nota. A Procuradoria do Texas pediu o fechamento da rede de clínicas.