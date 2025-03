Trump recebe astro do MMA Conor McGregor na Casa Branca

O lutador irlandês de artes marciais mistas (MMA) Conor McGregor, declarado culpado de agressão sexual, se reuniu nesta segunda-feira (17) com Donald Trump por ocasião do Dia de São Patrício.

A conta oficial do presidente americano na rede social X publicou uma fotografia de McGregor e do líder republicano no Salão Oval.

"A Irlanda está a ponto de perder sua identidade irlandesa", declarou McGregor na Casa Branca ao lado da porta-voz de Trump, Karoline Leavitt.