Trump responsabilizará Irã por qualquer ataque de huthis iemenitas

Os primeiros ataques americanos durante seu governo contra a capital iemenita, Saná, e outras áreas sob controle do movimento pró-iraniano, deixaram pelo menos 53 mortos e 89 feridos neste fim de semana.

Em resposta, os huthis disseram no domingo que haviam realizado "uma operação militar (...) contra o porta-aviões americano 'USS Harry Truman'" e outros navios de guerra posicionados no norte do Mar Vermelho. Eles afirmam ter disparado 18 mísseis e um drone.

Os Estados Unidos visaram os huthis por seus repetidos ataques contra navios de carga no Mar Vermelho, que geraram grande tensão nesta rota comercial.

Os huthis alegam que estão agindo em solidariedade com os palestinos da Faixa de Gaza, onde Israel trava uma guerra com o apoio dos Estados Unidos.

"Qualquer novo ataque ou represália por parte dos huthis será respondido com grande força", declarou Trump em sua publicação.

Teerã dita cada "movimento e ação" dos huthis, fornecendo-lhes "armas, dinheiro, equipamentos militares altamente sofisticados e até supostas informações de inteligência", afirmou.