Ucrânia ataca refinaria de petróleo na Rússia com drones

As forças ucranianas lançaram um ataque com drones contra o sul da Rússia durante a noite, provocando um incêndio em uma refinaria de petróleo, informaram nesta segunda-feira (17) as autoridades locais, enquanto Moscou atacou a Ucrânia com quase 200 drones.

O ataque ucraniano contra a refinaria de petróleo da região russa de Astrakhan foi o mais recente de uma série de bombardeios de ambos os lados contra instalações energéticas.

O governador regional, Igor Babushkin, disse que os funcionários de um complexo de "combustível e energia" foram retirados antes do ataque, que provocou um grande incêndio.