Arquivos Nacionais dos EUA publicam últimos documentos sobre assassinato de Kennedy

Os Arquivos Nacionais dos Estados Unidos publicaram nesta terça-feira (18), por ordem de Donald Trump, o último lote de documentos classificados sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963, um caso que ainda alimenta teorias conspiratórias mais de 60 anos depois.

Poucos dias após retornar à Casa Branca em janeiro, Trump emitiu uma ordem executiva que dispõe a publicação sem censura dos arquivos relacionados com os assassinatos de Kennedy, do seu irmão Robert F. Kennedy e do líder de direitos civis Martin Luther King Jr.

"De acordo com a diretriz do presidente Donald Trump [...] todos os arquivos que previamente eram mantidos como classificados e que são parte da coleção do assassinato do presidente John F. Kennedy tornam-se públicos", disse a Administração Nacional de Arquivos e Registros em um comunicado em seu site nesta terça-feira.