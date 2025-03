Astronautas iniciam volta à Terra após passarem nove meses em estação espacial

"Colegas e queridos amigos que permanecem na estação... Nós os esperamos. A Crew-9 volta para casa", anunciou Hague em uma comunicação.

Sua cápsula, SpaceX Crew Dragon, batizada de Freedom, está orbitando a Terra em uma viagem de 17 horas que deve terminar com um pouso no mar de paraquedas na costa da Flórida, perto de Tallahassee, por volta das 17h57 locais (18h57 de Brasília).

- Um revezamento muito aguardado -

A nova tripulação, com dois astronautas da Nasa, Anne McClain e Nichole Ayers; um japonês, Takuya Onishi; e o cosmonauta russo Kirill Peskov, saiu na sexta-feira do Centro Espacial Kennedy, no estado da Flórida (sudeste), e chegou no domingo à ISS.

Esta equipe de revezamento chegou a bordo da cápsula Crew 10 e entrou por uma pequena porta na estação, onde foi recebida com sorrisos e abraços.

Wilmore e Williams, ambos ex-pilotos da Marinha e veteranos de outras duas missões espaciais, chegaram ao laboratório orbital em junho de 2024 no primeiro voo tripulado da nave Starliner, da Boeing, uma viagem de ida e volta prevista para durar oito dias. Eles acabaram ficando 280 dias consecutivos no espaço.