EUA diz que não aplicará tarifas 'recíprocas' se países pararem com práticas 'injustas'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira (18) que Washington poderia suspender as tarifas "recíprocas" programadas para abril se os países parassem com as práticas que considera injustas.

As chamadas tarifas "recíprocas", que entrarão em vigor nos Estados Unidos em 2 de abril, não se aplicarão aos estados que abandonarem os impostos sobre os produtos americanos e reduzirem suas barreiras não tarifárias, disse ele à Fox News nesta terça-feira.

O governo "publicará a lista de tarifas alfandegárias aplicadas por outros países", disse Bessent.