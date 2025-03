Governo britânico anuncia grandes cortes nos benefícios para pessoas com deficiência

O governo trabalhista do Reino Unido, que enfrenta um crescimento econômico lento e está ansioso para sanear as finanças públicas, anunciou nesta terça-feira (18) reformas nos benefícios para pessoas com doenças e deficiências para economizar.

Esse pacote de reformas, que provocou vozes discordantes dentro do próprio Partido Trabalhista, "deve economizar mais de 5 bilhões de libras" (quase 6,5 bilhões de dólares ou 37 bilhões de reais na cotação atual) até 2029 ou 2030, disse a ministra do Partido Trabalhista, Liz Kendall, em seu discurso no Parlamento do Reino Unido.

"O sistema de segurança social que herdamos dos conservadores não ajuda as pessoas que deveria apoiar e está atrasando o progresso do nosso país", disse Kendall, enviada para explicar os cortes no Parlamento.