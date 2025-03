Grupo de tenistas denuncia 'sistema corrupto' na ATP e na WTA

Para o diretor-executivo da PTPA, Ahmad Nassar, "o tênis está quebrado".

- Diálogo esgotado -

"Os jogadores estão presos em um sistema injusto que explora seu talento, suprime sua renda e coloca em risco sua saúde e segurança. Esgotamos todas as opções de reforma por meio do diálogo", afirmou Nassar.

O australiano Nick Kyrgios, a francesa Varvara Gracheva e o americano Reilly Opelka se juntaram ao processo aberto pela PTPA nos Estados Unidos, enquanto o francês Corentin Moutet e o japonês Taro Daniel aderiram à ação iniciada no Reino Unido.

Em resumo, os denunciantes apontam "um calendário insustentável", com torneios em disputa 11 meses por ano, e um "desprezo pelos jogadores", obrigados a "suportar jogos que terminam às três da manhã".

Os tenistas devem "jogar com bolas diferentes de uma semana para outra", o que leva a lesões crônicas "no pulso, no cotovelo e no ombro", lamentam.