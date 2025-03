Memphis Depay, um retorno à seleção holandesa em ritmo de samba

De São Paulo a Roterdã: a viagem de Memphis Depay à concentração da seleção holandesa para a rodada dupla desta semana contra a Espanha nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa foi longa, tanto em termos geográficos quanto futebolísticos.

A última vez que o atacante de 31 anos vestiu a camisa laranja foi na Eurocopa do ano passado, na Alemanha, onde seu país perdeu nas semifinais para a Inglaterra.

Sem contrato desde o fim do vínculo em junho com o Atlético de Madrid e após férias turbulentas em agosto em Mônaco, onde deu positivo no teste de alcoolemia, resolveu fazer as malas e em setembro foi apresentado como estrela do Corinthians, numa operação que surpreendeu a muitos.