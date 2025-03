México reforça vacinação contra sarampo diante de casos nos EUA

Explicou que mais da metade dos pacientes tem entre cinco e nove anos e que no caso das 39 infecções na fronteira, nenhum tinha recebido vacina contra o sarampo.

"Estamos fortalecendo o programa de vacinação a nível nacional, há vacinas suficientes para cobrir todas as necessidades do país, por isso a recomendação é que as populações em risco sejam vacinadas", disse Kershenobich.

Ele destacou que os menores que receberam apenas uma dose deverão receber uma segunda dose de reforço, assim como adolescentes e adultos com menos de 39 anos, especialmente profissionais de saúde que tenham contatos com infectados.

No Texas, há mais de 250 casos confirmados de sarampo e duas mortes, enquanto no Novo México ultrapassa 30.

O México não registra casos indígenas de sarampo desde 1996.

O México também acompanha de perto os 288 casos de coqueluche confirmados, diante dos quais o secretário lançou um apelo para completar as quatro doses contra essa doença, em crianças menores de 18 meses e aplicar um reforço em crianças de outras idades.