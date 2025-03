Novo jogo de 'Assassin's Creed' gera polêmica

A empresa francesa criadora do jogo, Ubisoft, contratou uma dezena de especialistas e historiadores, principalmente franceses e japoneses, para deixar tudo mais parecido com a realidade histórica e evitar clichês.

- "Falta de respeito cultural" -

No entanto, uma escolha em particular tem gerado uma série de debates: Yasuke, um personagem negro ao serviço do senhor da guerra, Oda Nobunaga, com status de samurai.

Este título indignou uma parte dos jogadores japoneses, até o ponto de fazerem uma petição para denunciar "um grave problema de precisão histórica e uma falta de respeito cultural", que reuniu mais de 100.000 assinaturas.

"O plano do jogo é afirmar que ele era um samurai", explica Souyri. "Não se trata de uma tese universitária"

"É um personagem que realmente existiu", insiste o especialista, "mas os textos que o mencionam dizem coisas difíceis de interpretar".