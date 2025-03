Novo presidente do COI deverá 'manter a calma sob pressão' em tempos difíceis

Quem for eleito na quinta-feira como sucessor de Thomas Bach na presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI) precisará saber "manter a calma sob pressão" em um momento no qual, segundo alguns membros, "o futuro do Movimento Olímpico está em jogo".

Sete candidatos concorrem para se tornar a pessoa mais poderosa na governança esportiva mundial e substituir Bach, que deixa o cargo após uma agitada gestão de 12 anos, período no qual teve que lidar com a covid e um escândalo de dopagem russo, assim como a invasão russa da Ucrânia.

"Acredito que essa é a eleição olímpica mais significativa em quase meio século", diz Michael Payne, ex-chefe de marketing do COI, à AFP.