Potências ocidentais buscarão 'enfraquecer' a Rússia mesmo se suspenderem as sanções, afirma Putin

Putin falará nesta terça-feira por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, sobre o conflito na Ucrânia e as relações diplomáticas entre os dois países.

Entre os temas sobre a mesa também está uma possível suspensão das sanções americanas, que afetam gravemente a economia russa desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, em 2022.

As sanções "não são medidas temporárias ou pontuais, mas sim um mecanismo de pressão estratégica sistêmica sobre nosso país", destacou Putin.

O mandatário russo afirmou que um possível retorno ao mercado nacional de empresas ocidentais se daria caso a caso, sendo "a prioridade", em seu julgamento, proteger "os interesses das empresas russas".

"Não haverá privilégios nem preferências" para essas empresas estrangeiras, alertou.

Putin voltou a elogiar "o fortalecimento" da "soberania" econômica, financeira e tecnológica russa desde 2022, mas não mencionou as dificuldades que as empresas enfrentam desde o início do conflito.