Produção industrial aumenta acima do esperado em fevereiro, antes das tarifas

Essa tendência é explicada por "um aumento de 8,5% no índice de veículos automotores e peças" no mês, explica o Fed.

Os dados coincidem com um período de incerteza em torno das novas tarifas promovidas pelo presidente Donald Trump sobre as importações do México e do Canadá.

Fabricantes americanos lutaram durante esse período para obter uma isenção, por possuírem fábricas nos três países, com produtos que circulam durante o processo.

"É lógico que as montadoras produziram o máximo possível em fevereiro", antes das tarifas entrarem em vigor, explicam analistas da Pantheon Macroeconomics em nota.

"Os fabricantes aumentaram a velocidade de suas linhas de produção antes dos novos impostos de importação, mas também para responder a um aumento temporário na demanda de consumidores e empresas que também querem aproveitar os preços antes das tarifas", observam.

"Os fatores que explicam esse aumento surpreendente" no índice geral são aqueles que "certamente não gerarão força semelhante (no setor) nos próximos meses", observou em nota o economista Bernard Yaros, da Oxford Economics.