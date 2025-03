Retrospectiva de Artemisia Gentileschi permite redescobrir em Paris uma heroína da arte

"Artemisia, heroína da arte" (19 de março a 3 de agosto), busca ressignificar seu lugar na história da pintura europeia e também em relação ao seu pai, que por muito tempo fez sombra sobre sua filha primogênita.

"É uma mulher de grande caráter, com uma personalidade extremamente forte. Uma mulher pintora em um meio extremamente masculino", declara Pierre Curie, conservador do museu e um dos curadores da exposição, junto com Patrizia Cavazzini e Maria Cristina Terzaghi.

Artemisia começa rapidamente a trabalhar para a poderosa família Medici em Florença.

Pinta retratos e cenas mitológicas e religiosas e, frequentemente, as mulheres protagonizam suas telas.

Assim é seu quadro mais famoso, "Judith decapitando Holofernes", pintado na época de sua denúncia por estupro (1612). Uma cena de grande violência que, segundo alguns especialistas, supera a obra equivalente do mestre Caravaggio.

Atualmente, há pouco mais de cem quadros de Gentileschi identificados, mas "com as pesquisas que foram feitas nos últimos anos, não param de aparecer outros", explica Curie.