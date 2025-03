Robert Kennedy, o secretário de Saúde de Trump, tem início conturbado no cargo

"Alguns anos tivemos centenas de surtos de sarampo, há surtos todos os anos", disse Kennedy recentemente à Fox News em uma entrevista concedida em uma rede de fast food.

Nas últimas semanas, ele enfureceu profissionais da saúde ao minimizar a gravidade da crise e fazer declarações ambíguas sobre vacinação, além de promover tratamentos alternativos.

"Ele não poderia estar fazendo um trabalho pior", afirmou Paul Offit, renomado pediatra especializado em doenças infecciosas, vacinas, imunologia e virologia.

"As pessoas presumiram que, ao assumir o cargo de secretário de Saúde, ele teria uma abordagem mais responsável com a saúde pública. Elas estavam erradas", disse Offit à AFP.

- Manejo da crise -

"As vacinas não apenas protegem as crianças do sarampo, mas também contribuem para a imunidade coletiva, protegendo aqueles que não podem ser vacinados por razões médicas", escreveu Kennedy em um editorial publicado pela Fox News no início do mês.