Sob ameaça de apreensão de passaporte, Eduardo Bolsonaro fica nos EUA

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro classificou a decisão de se licenciar de seu mandato como "a mais difícil" de sua vida e disse que seria algo temporário.

O deputado federal está nos Estados Unidos desde 27 de fevereiro, quando viajou com sua família.

Nesse dia, deputados do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula protocolaram uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) e pediram a apreensão do passaporte de Eduardo alegando que ele teria atuado contra "a ordem pública e a soberania nacional".

Após o anúncio do deputado, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, desconsiderou abrir uma investigação ao assinalar que a notícia-crime apresentada pelo PT não contém elementos "mínimos" que indiquem "ilícito penal", segundo um documento obtido pela AFP.

No STF, o caso foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, que pediu a manifestação da PGR antes de proferir sua decisão.

"Se Alexandre Moraes quer apreender o meu passaporte ou mesmo me prender para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca", disse Eduardo Bolsonaro no vídeo.