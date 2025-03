Trump e Putin definem cessar-fogo limitado na Ucrânia (Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin, concordaram nesta terça-feira (18) com "um cessar-fogo em energia e infraestruturas" de 30 dias na guerra na Ucrânia, anunciou a Casa Branca.

"As negociações começarão imediatamente no Oriente Médio", acrescentou ele em um comunicado, que também citou a "imensa vantagem" econômica e geopolítica de melhorar as relações entre a Rússia e os Estados Unidos.

sms/erl/nn/aa/am