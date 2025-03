Uruguai de Bielsa tem retornos de Viñas e Piquerez contra Argentina e Bolívia

Os retornos do atacante Federico Viñas e do lateral Joaquín Piquerez se destacam na grande lista de convocados pelo técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, para a primeira rodada dupla deste ano das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com a chegada de todos os jogadores para os treinos, a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou nesta terça-feira (18) os nomes dos 38 convocados para os dois jogos do Uruguai: contra a Argentina, na sexta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), em Montevidéu, e contra a Bolívia, na terça-feira, dia 25, às 20h, em El Alto.

Viñas, atacante do espanhol Real Oviedo, e Piquerez, zagueiro do Palmeiras, retornam à Celeste após se recuperarem de lesões.