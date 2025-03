Wall Street fecha no vermelho diante de incertezas comerciais e geopolíticas

As ações haviam subido nos últimos dois dias, recuperando-se parcialmente das quedas das últimas semanas, já que os dados econômicos divergentes e a incerteza sobre as políticas comerciais do governo de Donald Trump por sua guerra tarifária geraram discussões sobre uma recessão para a economia americana.

"As notícias sobre a situação política continuam muito incertas", declarou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management. "Não acho que haja novidades esta semana que possam animar o mercado."

Há ainda o fator da instabilidade geopolítica internacional.

Cahill também destacou a preocupação com o prazo de 2 de abril, quando se espera que o governo Trump anuncie uma nova série de tarifas.

As conversas de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, não alcançaram um cessar-fogo no conflito da Ucrânia, o que levou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a prometer que os combates continuariam no oblast (região administrativa) russo de Kursk.

Enquanto isso, Israel retomou nesta terça-feira os bombardeios em Gaza, seu ataque mais mortal desde que entrou em vigor o cessar-fogo de 19 de janeiro.