Wlamir Marques, ícone do basquete brasileiro, morre aos 87 anos

Tanto no quinteto paulista quanto na seleção formou uma dupla inesquecível com o armador Amaury Pasos, comparada no Brasil à lendária dupla do futebol formada pelos atacantes Pelé e Coutinho no Santos dos anos 1960.

Wlamir Marques foi incluído no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (FIBA) em 2023.

