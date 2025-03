Alcaraz não apoia denúncias feitas por sindicato fundado por Djokovic

No processo apresentado pela PTPA, e apoiado por um grupo de 20 jogadores, a ATP e a WTA são acusadas de promoverem um "sistema corrupto, ilegal e abusivo".

As acusações foram negadas na terça-feira pelas duas organizações, que afirmaram que se defenderão "firmemente" contra esta ofensiva judicial implantada em vários países.

Alcaraz manifestou também a sua surpresa ao ver como a PTPA utiliza uma declaração que ele deu durante uma coletiva de imprensa anterior, na qual o espanhol criticou o calendário do circuito masculino.

"Vi que havia algumas declarações em que incluíam algo que eu disse numa coletiva de imprensa, algo que não sabia", disse ele. "Não apoio essa carta, não apoio isso porque, como já disse, eu não sabia de nada a respeito".

O espanhol se mostrou de acordo com algumas das reivindicações expressas pelo sindicato em relação à organização do tênis.

"Há algumas coisas com as quais concordo, há algumas coisas com as quais não concordo", disse ele.