Ao menos 436 mortos em Gaza desde a retomada dos bombardeios israelenses, segundo a Defesa Civil

Pelo menos 436 pessoas morreram nos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza desde que eles foram retomados em grande escala na madrugada de terça-feira, indicou a Defesa Civil do território palestino nesta quarta-feira (19).

"A Defesa Civil transportou pelo menos 436 mortos [a hospitais] desde a retomada por parte da ocupação [Israel] de sua agressão e da guerra", disse à AFP Mahmud Basal, porta-voz dessa organização de primeiros socorros. O diretor do departamento de informação do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, Zaher al Wahidi, confirmou esse número.

