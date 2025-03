Caso judicial de ativista pró-palestino será julgado em Nova Jersey

"O juiz rejeitou, com razão, essa abordagem e transferiu o caso para um tribunal da zona metropolitana de Nova York, perto do domicílio de Mahmoud, ao qual pertence o caso e, o que é mais importante, do próprio Mahmoud. Temos a intenção de levá-lo para casa em seguida", disse.

Khalil, um dos rostos de maior destaque do movimento de protesto que explodiu no ano passado contra a guerra de Israel em Gaza, foi detido e transferido para a Louisiana no início deste mês, desencadeando protestos e críticas pelo que se considera um ataque à liberdade de expressão.

O governo não acusou Khalil de infringir nenhuma lei. Porém, anunciou que revogaria sua permissão de residência permanente por sua participação nos protestos, invocando poderes raramente utilizados para deportar estrangeiros acusados de minar a política externa dos Estados Unidos.

O juiz Jesse Furman, que ordenou a transferência de Khalil, assinala que "este é, de fato, um caso excepcional e é necessária uma revisão judicial cuidadosa".

"Essa revisão judicial é especialmente importante quando, como neste caso, existem alegações embasadas de que o Poder Executivo violou a lei ou exerceu sua autoridade, no mais legítima, de maneira arbitrária e discriminatória", escreveu.

