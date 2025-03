Fed mantém taxas de juros, mas rebaixa previsões para crescimento e inflação nos EUA

O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) manteve suas taxas de juros inalteradas nesta quarta-feira (19), conforme esperado pelo mercado, mas alertou sobre uma maior "incerteza" no país e rebaixou suas previsões para o crescimento e a inflação.

Dois meses após o retorno de Donald Trump à Casa Branca, o Fed manteve suas taxas entre 4,25%-4,50%.

Porém, "a incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou", afirmou o comunicado do banco central, que mantém sua expectativa de realizar dois cortes nas taxas ao longo do ano.