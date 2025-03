Fed mantém taxas de juros, mas revisa previsões para crescimento e inflação nos EUA

As iniciativas do presidente deixaram perplexo até mesmo o economista Michael Strain, do conservador American Enterprise Institute, que apoia vários aspectos do programa de Trump.

Agora, ele classifica a gestão econômica do governo como uma "catástrofe".

"Antes era inconcebível que um presidente - incluindo Trump durante seu primeiro mandato - causasse deliberadamente tanto dano à economia", afirmou em seu blog. "Felizmente, ele herdou uma economia sólida", refletiu.

myl/els/mr/nn/am/mvv

© Agence France-Presse