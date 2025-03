Governo dos EUA recorre de decisão que suspende proibição de transgêneros no Exército

"Expressar uma 'identidade de gênero' falsa, que difere do sexo de um indivíduo, não pode cumprir com os rigorosos padrões exigidos para o serviço militar", diz a ordem executiva presidencial, em virtude da qual o Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou em fevereiro que não apenas deteria o recrutamento de pessoas transgênero no Exército, mas que também expulsaria quem já estivesse em serviço, a menos que recebessem isenções especiais. Um grupo de militares contestou o decreto na Justiça.

Donald Trump já havia tomado ações contra as pessoas transgênero em seu primeiro mandato (2017-2021), quando impediu o recrutamento pelo Exército de pessoas que necessitavam de medicamentos hormonais ou que haviam se submetido a um tratamento médico de mudança de sexo.

wd/leo/eml/cjc/val/lb

© Agence France-Presse