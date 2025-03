Greenpeace é condenado a pagar mais de US$ 660 milhões a operadora de oleoduto nos EUA

"Gostaríamos de agradecer ao juiz e ao júri pela quantidade incrível de tempo e esforço que dedicaram a este caso", manifestou nesta quarta-feira a empresa. "Embora estejamos satisfeitos que o Greenpeace tenha que responder por suas ações, esta vitória é realmente para a população da cidade de Mandan e de todo o estado de Dakota do Norte, que teve que viver com o assédio diário e as interrupções causadas pelos manifestantes que foram financiados e treinados pelo Greenpeace."

- Apelação -

O grupo ambientalista, segundo o qual o caso teve como objetivo "silenciá-lo", informou que vai recorrer da sentença. Sua diretora-executiva interina nos Estados Unidos, Sushma Raman, disse à AFP que "não se pode fazer um movimento quebrar": "Este movimento existe em todo o mundo: pessoas que querem um planeta mais limpo e mais verde, uma democracia mais vibrante e inclusiva e a proteção dos oceanos, florestas e da terra. As pessoas que dão poder a organizações como o Greenpeace você não pode quebrar, e o trabalho continuará."

O Greenpeace Internacional entrou com uma ação contra a ET na Holanda, acusando a empresa de usar os processos judiciais para reprimir a dissidência. Uma audiência foi marcada para 2 de julho.

No centro do processo judicial contra o grupo ambientalista nos Estados Unidos estão os protestos que eclodiram entre 2016 e 2017 contra o projeto Dakota Access. A tribo indígena sioux de Standing Rock e movimentos em prol do meio ambiente, como o Greenpeace, aos quais se uniram milhares de manifestantes, tentaram impedir a construção de um trecho do duto que, segundo os nativos, atravessa lugares sagrados e ameaça suas fontes de água potável.

Centenas de manifestantes ficaram feridos nesses protestos e outros foram detidos, o que levou a ONU a manifestar sua preocupação com as supostas violações da soberania dos indígenas.