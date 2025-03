Homem na França reconhece ter drogado, estuprado e filmado cerca de 15 vítimas

Ainda pouco conhecida nos últimos anos, a questão da submissão química recebeu cobertura mediática sem precedentes no final de 2024, com o julgamento em Mazan, no qual que Dominique Pelicot foi condenado a 20 anos de prisão, por drogar sua esposa Gisèle e entregá-la à dezenas de desconhecidos que a estupraram.

Em 24 de janeiro, duas mulheres foram para a delegacia de Saint-Jean-de-Védas, perto de Montpellier, e uma delas disse que havia tomado café com o paisagista na casa dele alguns dias antes.

No decorrer da conversa, o homem pediu paracetamol com a desculpa de que estava com dor de cabeça. Ela foi buscar o remédio e contou que logo depois teve uma perda de memória e mais tarde, acordou na cama, segundo informações repassadas pelo Ministério Público.

A mulher foi levada ao hospital onde foram realizados exames que evidenciaram a presença de benzodiazepina em sua urina, em um momento em que ela não estava em nenhum tipo de tratamento.

A segunda vítima relatou uma sequência semelhante de eventos e os investigadores encontraram uma terceira denúncia, de outubro de 2024.

