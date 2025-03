Liga das Nações estreia suas quartas de final com clássicos europeus

Deschamps, também capitão da seleção que venceu o primeiro Mundial da França, em 1998, terá passado 14 anos à frente da seleção na qual Kylian Mbappé agora usa a braçadeira.

"Todas as coisas boas chegam ao fim e é preciso saber quando parar", disse Deschamps, cujo substituto poderá ser Zinedine Zidane, cogitado para o cargo.

Apesar de já ter completado 40 anos, Cristiano Ronaldo não parece ter a intenção de se despedir do futebol, pelo menos imediatamente, e no confronto de ida e volta contra a Dinamarca poderá chegar às 219 partidas vestindo a camisa de Portugal... e tudo indica que continuará a liderar a seleção portuguesa na Copa do Mundo do próximo ano.

- Tuchel estreia como técnico da Inglaterra -

Enquanto Deschamps começa a se despedir dos 'Bleus', Thomas Tuchel faz sua estreia no comando da Inglaterra, no início da campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico alemão, conhecido por seu temperamento intempestivo após dirigir Chelsea, PSG e Bayern de Munique, encara o infinito jejum de títulos dos inventores do futebol, que não conquistam um título importante desde a Copa do Mundo de 1966, em casa.