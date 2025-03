Louisiana executa detento com o questionado métido de inalação de nitrogênio

"O estado conseguiu executá-lo ao impor um novo protocolo e definir datas de execução para evitar uma revisão judicial cuidadosa e envolver o processo em sigilo", afirmou a advogada Cecelia Kappel.

Mais três execuções estão previstas para esta semana nos Estados Unidos: uma no Arizona na quarta-feira e outras duas na quinta-feira na Flórida e em Oklahoma.

As três serão aplicadas por meio de injeção letal.

Desde o início do ano, a pena capital foi aplicada em outras seis ocasiões no país, todas por injeção, exceto uma no Alabama por inalação de nitrogênio e outra por fuzilamento na Carolina do Sul.

Os advogados de Hoffman apresentaram o pedido de suspensão de sua execução à Suprema Corte, mas não tiveram sucesso.

A execução de Kenneth Smith em 25 de janeiro de 2024 no Alabama foi a primeira do mundo com nitrogênio e provocou uma onda de indignação.