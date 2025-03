Nicarágua se retira da Corte de Justiça Centro-Americana

A Nicarágua decidiu se retirar da Corte de Justiça Centro-Americana, um tribunal sediado em Manágua e criado em 1992 para resolver as disputas na região, de acordo com um comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira (19).

Este é mais um passo no isolamento do governo de esquerda do presidente Daniel Ortega e sua esposa, agora "copresidente" Rosario Murillo, que se retiraram da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM) em fevereiro. Ele também deixou o Conselho de Direitos Humanos da ONU no mês passado.

"O Governo da República da Nicarágua transmite sua decisão soberana e irrevogável de [...] retirar-se da Corte de Justiça Centro-Americana a partir desta data", diz uma carta endereçada ao presidente do tribunal, César Ernesto Salazar, assinada em 18 de março pelo chanceler da Nicarágua, Valdrack Jaentschke.